AK Parti'nin referandum şarkısı 'Evet ile güçlü Türkiye' Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kampanya tanıtımında ilk defa kullanıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın torunu da AK Parti'nin klibinde yer aldı.

"EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Türkiye'nin pek çok yerinden insanların yer aldığı klipte şarkının sözleri şöyle:

"Biz biriz diriyiz, biz beraber kardeşiz, hep birlikte verelim el ele, evet ile güçlü Türkiye. Ekmeğim aşımsın benim, toprağım suyum benim, benim ocağım, umudum, yarınım, canım ülkem, güzel vatanım. Tek millet ve tek bayrak için, tek devlet ve tek vatan için hep birlikte verelim el ele, evet ile güçlü Türkiye"

Ak Parti'nin referandum şarkısı: Evet ile Güçlü Türkiye VİDEO

Ak Parti'nin referandum şarkısı: Milyonlarca Evet VİDEO