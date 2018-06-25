AK Parti'nin seçim başarısı

AK Parti, yüzde 98 oranında açılan sandık sayısına göre, 1 Kasım 2015 seçimi ile kıyaslandığında bazı illerde milletvekili sayısını artırırken, bazı illerde ise düşürdü.

6 İLDE MİLLETVEKİLİ SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti, Balıkesir'de milletvekili sayısını 4'ten 5'e, Bitlis'te 1'den 2'ye, Diyarbakır'da 2'den 3'e, Isparta'da 2'den 3'e, Muş'da 1'den 2'ye, Yalova'da 1'den 2'ye, Van'da ise 2'den 3'e yükseldi.

AK Parti'nin Adana'da çıkardığı milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Antalya'da 7'den 6'ya, Erzurum'da 5'ten 4'e, Hatay'da 5'den 4'e, Kayseri'de 7'den 6'ya, Konya'da 12'den 10'a, Kütahya'da 4'ten 3'e, Ordu'da 4'ten 3'e, Şanlıurfa'da 9'dan 8'e, Aksaray'da 3'den 2'ye, Malatya'da 5'den 4'e, Kars'ta 2'den 1'e, Kastamonu'da 3'den 2'ye, Kırşehir'de 2'den 1'e, Kahramanmaraş'ta 7'den 6'ya, Nevşehir'de 3'den 2'ye, Sakarya'da 5'ten 4'e, Samsun'da 6'dan 5'e, Sivas'da 4'ten 3'e, Tokat'ta 4'ten 3'e, Trabzon'da 5'den 4'e, Yozgat'da 4'den 2'ye, Kırıkkale'de 3'ten 1'e, Düzce'de ise 3'ten 2'ye düştü.

İSTANBUL'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI 43

AK Parti'nin, toplam milletvekili sayısı 88'den 98'e çıkan İstanbul'da çıkardığı milletvekili sayısı 43, milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükselen Ankara'da ise çıkardığı milletvekili sayısı 16'dan 15'e indi.

Milletvekili sayısı 26'dan 28'e yükselen İzmir'de çıkardığı milletvekili sayısı önceki seçimde olduğu gibi 8 olarak gerçekleşen AK Parti'nin, milletvekili sayısı 18'den 20'ye yükselen Bursa'da çıkardığı milletvekili sayısı da 1 Kasım 2015 seçimindeki gibi 11 olarak gerçekleşti.

AK Parti, 1 Kasım 2015 seçiminde milletvekili çıkaramadığı Şırnak'ta bu seçimde bir milletvekili çıkarma başarısı gösterdi.

AK Parti, önceki seçimde bir milletvekili çıkardığı Iğdır ile milletvekili çıkaramadığı Tunceli ile Hakkari'de bu seçimde de milletvekili çıkaramadı.

Toplam milletvekili sayısı 2'den 1'e düşen Bayburt'taki tek milletvekilliğini de AK Parti kazandı.

AK Parti'nin milletvekili sayısı değişmeyen iller şöyle:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye"

Seçimden birinci parti olarak çıkan AK Parti; Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Kilis'te ise milletvekilliklerinin tamamını kazanarak tulum çıkardı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde aldığı yüzde 51,79 oyun üzerine çıktı ve yüzde 52,5 oranına ulaştı. AK Parti, milletvekili genel seçiminde ise yüzde 42,4 oy oranı ile 20 milyon 945 bin oy aldı.

EN YÜKSEK OY SAYISINA ULAŞTI

AK Parti, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana en yüksek oy sayısına bu seçimde ulaştı. AK Parti 2002 yılında 10 milyon 800 bin, 2007'de 16 milyon 300 bin, 2011'de 21 milyon 400 bin, 7 Haziran 2015'te 18 milyon 860 bin, 1 Kasım 2015 seçiminde ise 23 milyon 315 bin oy alırken, cumhurbaşkanlığı seçiminde 25 milyon 900 bin oy oranına ulaştı.