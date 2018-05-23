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AK Parti'nin seçim sloganı: Vakit Türkiye vakti

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 11:35..
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Türkiye 24 Haziran'da seçimlere giderken partilerin seçim sloganları da belli olmaya başladı.

AK Parti milletvekili adayları için seçim kılavuzu yayınlayarak 24 Haziran'a giden yoldaki yol haritasını ve yapılması gerekenleri ortaya koydu.

"KAMPANYA SIRASINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYIN"

Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pek çok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.

AK Parti'nin seçim sloganı: Vakit Türkiye vakti

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