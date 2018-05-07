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AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 09:55..
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AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

Yeni sistem berberinde siyasette pek zorluk da getiriyor. Partiler ve liderlerin iktidara gelebilmek için artık daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu durum şimdiden yüzünü göstermeye başladı.

16 yıldır başarılı bir şekilde iktidarda olan AK Parti, Türkiye'de bir siyasi partinin alabileceği en yüksek oy oranını alan parti oldu. Fakat yeni sistem daha fazla oya ihtiyaç duyulmasına neden olacak.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK

AK Parti’nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan’ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.

AK PARTİ YENİ BAŞARILARA MUHTAÇ

Fakat AK Parti’nin hâlen 1 Kasım 2015’te aldığı yüzde 49,5’luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM’de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.

İTTİFAKLA YÜZDE 50 AŞILIYOR

AK Parti, MHP ve BBP’nin dâhil olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın’ ortak oylarının ise yüzde 50’yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.

HEDEF İTTİFAKLA DEĞİL, TEK BAŞINA İKTİDAR

Ancak AK Parti'nin en önemli felsefesi "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.

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