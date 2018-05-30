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AK Parti'nin yaptırdığı son anket

24 Haziran'a sayılı günler kala yapılan ankette, Erdoğan'ın oyu yüzde 54, AK Parti'nin oyu yüzde 47 çıktı.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 08:03..
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AK Parti'nin yaptırdığı son anket

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları seçimlere 25 gün kala yükseliş trendinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahaya inerek mitinglere başlaması, oyların yükselmesinde etkili oldu.

AK Parti tarafından yaptırılan son ankette bunun yansımaları görüldü.

ERDOĞAN 54, AK PARTİ 47

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yapılan son ankette partisinin ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler; Cumhurbaşkanımızı yüzde 54, AK Partimizi yüzde 47 civarında gösteriyor. Anketlere bakarak 'bu iş bitti' diyemeyiz. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin yaptırdığı son anket

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