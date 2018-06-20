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AK Parti'nin yeni şarkısı: Dönmem geri senin yolundan

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan temalı "Dönmem geri senin yolundan" şarkısı yayınlandı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 20:59..
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AK Parti'nin yeni şarkısı: Dönmem geri senin yolundan

Türkiye 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlendi.

Cumhuriyetin 100. yılına giden yolda büyük önem taşıyan seçimler için partiler de son çalışmalarını yapıyor.

"DÖNMEM GERİ SENİN YOLUNDAN"

Geçtiğimiz günlerde ankakuşu temalı reklamı yayınlayan AK Parti bu akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kesitlerin yer aldığı "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını yayınladı.

İŞTE O ŞARKI

AK Parti'nin yeni şarkısı: Dönmem geri senin yolundan VİDEO

YENİ REKLAM FİLMİ DE YAYINLANDI

Aynı saatlerde Türkiye'nin dört bir yanından görüntülerin yer aldığı ve projelerin yer aldığı Ben Türkiyeyim reklam filmi de yayınladı.

AK Parti'nin yeni reklam filmi: Ben Türkiyeyim VİDEO

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