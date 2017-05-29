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AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni MYK'sı, yeni parti sözcüsü Mahir Ünal tarafından açıklandı.

29.05.2017 - 17:47
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AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Parti MYK'da Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay yeni MYK'da yer almazken, Hamza Dağ, Ravza Kavakçı Kan ve Mahir Ünal, MYK'daki yeni isimler oldu.

İşte AK Parti'nin MYK'sı:

AK Parti Genel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Başkan Vekili: Binali Yıldırım

Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş

Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı: Mahir Ünal

Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı: Öznur Çalık

Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı: Erol Kaya

Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Şahin

Mali ve İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz

Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı: Hamza Dağ

İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı: Ravza Kavakçı

Çevre Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan

AK Parti Genel Sekreteri: Andülhamit Gül

AK Parti Sözcüsü: Mahir Ünal

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu VİDEO

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