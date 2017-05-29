AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Parti MYK'da Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay yeni MYK'da yer almazken, Hamza Dağ, Ravza Kavakçı Kan ve Mahir Ünal, MYK'daki yeni isimler oldu.
İşte AK Parti'nin MYK'sı:
AK Parti Genel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Genel Başkan Vekili: Binali Yıldırım
Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı: Hayati Yazıcı
Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş
Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı: Mahir Ünal
Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı: Öznur Çalık
Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı: Erol Kaya
Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Şahin
Mali ve İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz
Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı: Hamza Dağ
İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı: Ravza Kavakçı
Çevre Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan
AK Parti Genel Sekreteri: Andülhamit Gül
AK Parti Sözcüsü: Mahir Ünal