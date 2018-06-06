AK Parti'nin Karadeniz Ereğli mitinginde görsel şölen

24 Haziran'da gerçekeleşecek olan seçime günler kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan her gittiği şehirde çoşkuyla karşılanıyor. 7'den 70'e herkesin katıldığı mitingler bayram havasında geçiyor.
MEYDANA AKIN ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde, yine büyük bir kalabalık karşıladı.
Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar alanı hıncahınç doldurdu.
Açılan telefon ışıklarıyla birlikte kalabalık görsel bir şölen oluşturdu.