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AK Parti'nin Karadeniz Ereğli mitinginde görsel şölen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli'de düzenlenen mitingde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 09:53..
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24 Haziran'da gerçekeleşecek olan seçime günler kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan her gittiği şehirde çoşkuyla karşılanıyor. 7'den 70'e herkesin katıldığı  mitingler bayram havasında geçiyor.

AK Parti'nin Karadeniz Ereğli mitinginde görsel şölen


MEYDANA AKIN ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde, yine büyük bir kalabalık karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar alanı hıncahınç doldurdu.

Açılan telefon ışıklarıyla birlikte kalabalık görsel bir şölen oluşturdu.

Ak Parti'nin Zonguldak mitinginde görsel şölen VİDEO

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