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AK Parti'yi basan darbeciler hakim karşısına çıkıyor

15 Temmuz gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 74 şüphelinin yargılanmasına yarın başlanacak.

05.02.2017 - 14:56
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan ve haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 14'ü tutuklu, 74 şüpheli askerin yargılanmasına yarın Silivri'de başlanacak.

AK Parti'yi basan darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Dava Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda yarın başlayacak. Darbe girişimine katılan askerlerin İstanbul'da yargılandığı bu ikinci dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, 74 asker hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ayrıca bazı şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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