AK Parti'yi işgal girişimi davasında 7 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan 7 tutuksuz sanık tutuklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

SANIKLAR İFADE VERDİ

Darbe girişimi haberini alır almaz il başkanlığına gittiğini anlatan Külünk, oradaki darbeci askerlere, il başkanlığını teslim etmeyeceklerini söylediğini aktardı. Külünk, kitle yoğunlaşınca barikat kuran işgalciler karşısında, vatandaşlar iradelerini beyan edince askerlerle aralarında bir sürtüşme yaşandığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇELİK YELEK GİYDİRİLMESİNİ SÖYLEDİM"

Tutuklu sanıklardan Muzaffer Dikencik'in "çıkıyoruz" demesinin ardından, tekrar il binasına çıktığını anlatan Külünk, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın geleceği bilgisine ulaştım. Sonra koruma müdürünü arayarak, Cumhurbaşkanımıza çelik yelek giydirmesini söyledim. Ardından köprüdeki olaylar, Saraçhane ve diğer yerlerdeki durumu takip ediyorduk, köprüde durumun çok vahim olduğunu gördüm. Emniyet Müdürünü aradım kendisi bana 'bunlar teslim olmuyor' dedi. Ben de vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptık dedim."

"VUR EMRİNİN MUHATABI BENDİM"

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk'ün, "Şikayetçi misin, davaya katılma talebin var mı?" diye sorması üzerine, Külünk "şikayetçiyim ve katılma talebim vardır." dedi.

Külünk, "Bu planlı bir işgal girişimidir. Benim il binasına girişim engellenmiş, 'vur' emri verilmiş ve bu emrin oradaki doğrudan muhatabı benim, vatandaşların da il binasına girişleri engellenerek anayasal hakları bu işgalciler tarafından engellenmiştir.

Milletvekili kimliğimin yanı sıra bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da şikayetçiyim." diye konuştu. Külünk, Mahkeme Heyeti Başkanı Öztürk'ün, oradaki askerleri teşhis edip edemeyeceğini sorması üzerine, olay yerinde uzakta iki rütbeli daha gördüğünü ancak Dikencik dışındaki diğer askerleri teşhis etmesinin zor olduğunu söyledi.