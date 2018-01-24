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Akademi Ödülleri 'Oscar'ın tarihçesi

90. Akademi Ödülleri'nin dağıtılacağı bu yıl ilginç adaylıklar tartışma konusu oldu. İşin teknik kısmı bir yana, 'Oscar' olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin tarihçesini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 17:06..
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Sinema tarihinin en prestijli ödülüdür Akademi Ödülleri. Her ne kadar resmi olarak ismi 'Akademi Ödülleri' olsa da aslında biz onu 'Oscar' ismiyle biliriz.

Hikayesi 1920'li yıllara dayanan Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından ilk kez 1929'da Los Angeles'ta dağıtılmaya başlayan Oscar Ödülü, dünyanın bilinen en eski ve en değerli sinema ödülüdür.

Akademi Ödülleri 'Oscar'ın tarihçesi

OSCAR ÖDÜLÜ'NÜN TASARIMI

Tasarımı MGM firmasının sanat yönetmenlerinden Cedric Gibbons'a ait olan heykelcik, bir film makarasının üzerinde elinde kılıç taşıyan bir şövalyeyi temsil etmektedir.

Şövalyenin üzerinde durduğu makaranın beş tekerlek parmağı; sinemanın en temel unsurlarından olan aktörler, yazarlar, yönetmenler, yapımcılar ve teknik ekip olmak üzere Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin kollarını ifade etmektedir.

Akademi Ödülleri 'Oscar'ın tarihçesi


AKADEMİ ÖDÜLLERİ'NDEN OSCAR'A

Akademi tarafından dağıtılan bu heykelciğin resmi olarak ismi Akademi Ödülleri, ancak 1934 yılından itibaren bu ödüle Oscar ismi verilmiştir.

Akademi’nin kütüphanecisi ve eski yöneticisi olan Margaret Herrick, Akademi heykeli olarak bilinen ödüle bakarken, heykelin üzerindeki siluetin amcası Oscar'a ne kadar benzediğini dile getirir. O esnada Herrick’in yakınlarında bulunan bir gazeteci bunu duyar ve Oscar ismini ağızdan ağza dolaşmasına sebep olur.

İlk kez 1934 yılında düzenlenen 6’ncı Oscar Ödülleri’nde, Hollywood yazarı Sidney Skolsky, Katharine Hepburn’ün en iyi aktris ödülünü kazandığını anlattığı yazısında “Oscar Amca” tabirini kullanır ve bu isim zamanla Akademi Ödülleri'nin de önüne geçer.

Olayın üzerinden geçen seneler sonrasında Akademi, Oscar isminin popülaritesi karşısında çaresiz duruma geçer ve bu duruma kayıtsız kalamaz. 1939 yılında Akademi’nin “Oscar” ismini resmi biçimde kullanmaya başlamasıyla Oscar, hayatımızdan çıkmamak üzere girmiş bulunur.

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