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Akademisyen Fikret Başkaya gözaltına alındı

Ankara'da yapılan terör operasyonunda aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 09:43..
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fikret

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Fikret Başkaya da bulunuyor.

TERÖR GÖZALTISI

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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