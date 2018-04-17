Akademisyenlerin yurt dışı eğitimleri için yeni dönem

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktora yapan araştırma görevlileri için yurt dışı araştırma bursları hakkında bilgi verdi.

EN AZ 6 AY EN FAZLA BİR YIL

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen öncelikli alanlarda yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB ile devlet üniversitelerinde doktora eğitiminde tez aşamasında olan 400 araştırma görevlisine yurt dışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkanı sunulacağını belirten Saraç, "Bu imkan, yeni YÖK'ün Türk yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarında yeni bir merhaledir. Bu proje ile genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatı ile de kucaklaşmasını istiyoruz. Bu proje, doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkan sunmakta."





SON BAŞVURU 31 TEMMUZ

YÖK-YUDAB kapsamında yurt dışında doktora araştırma başvurusu yapmak isteyen araştırma görevlilerinin bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ internet adresinden başvurularını yapabilecekler.

400 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNE BURS VERİLECEK

İlk defa uygulamaya geçecek YÖK-YUDAB kapsamında, her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda burs ile yurt dışında eğitim imkanı sağlanacak.