Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

Almanya'da düzenlenen konferensa, Avrupa ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, temsilcileri ve NATO üst düzey yöneticileri de iştirak etti. Konferansta konuşan Genelkurmay Başkanı Akar, Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelede etkin rol oynadığını anlattı.

AKAR TALEPLERİMİZİ AKTARDI

23-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'da 'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı' düzenlendi. Yapılan toplantıya katılan Genelkurmay Başkanı Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Doğal Kararlılık Harekâtı hakkında konuştu.

TSK tarafından yapılan açıklamara, Orgeneral Hulusi Akar, söz konusu konferans sırasında özellikle ülkemizin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen, FETÖ başta olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleler için taleplerimizi ilettiği belirtildi.

"AYRIM YAPMADAN MÜCADELE EDİLMELİ"

Akar'ın Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Doğal Kararlılık Harekâtı çerçevesinde bölge barışına sağladığımız katkılara da değindiği dile getirildi.

Akar'ın katıldığı konferans hakkında açıklama yapan TSK, "Terörle mücadelenin, terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın işbirliği içerisinde yapılmasının önemine dikkat çekilmiştir." ifadelerine yer verdi.