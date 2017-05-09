Akar ve Yeşilyurt'a Atatürk'e hakaretten gözaltı kararı

TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

HASAN AKAR'A AYRICA SORUŞTURMA

Öte yandan savcılıkça Hasan Akar'ın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler sebebiyle yine aynı suç kapsamında ayrı bir soruşturma daha açıldı.

Savcılıkça Yeşilyurt ve Akar'ın gözaltına alınmaları için Emniyet'e talimat da verildi.

ADD'NİN TEPKİSİ

Atatürkçü Düşünce Derneği, dergi ve televizyon kanalının önünde toplanılması çağrısı yaptı.