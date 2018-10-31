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Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Bedelli askerlik için başvuru sırası bekleyenler, askerlik şubesinde Hulusi Akar'ı görünce şaşırdı.

AA | 31.10.2018 - 11:19..
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Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu.

BEDELLİLER AKAR'I GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hulusi Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim ViDEO

"BİRAZ GEÇ KALMIŞSINIZ"

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi.

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR"

Yükümlülerle bir süre banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler." diye konuştu.

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Akar, ziyaretinin ardından askerlik şubesinden ayrıldı.

Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

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