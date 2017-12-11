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Akar'ın ev sahipliğinde güvenlik zirvesi

Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık'ta ABD'li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara’da toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

İHA | 11.12.2017 - 19:51..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleşecek.

TOPLANTIDA KİMLER VAR

TSK’dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantının 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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