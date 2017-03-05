Akaryakıt istasyonlarına 3,5 milyon lira ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 yılında akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yoğun denetimler yapıldı.

Buna göre akaryakıt istasyonlarında akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) yönelik olarak yapılan aylık denetimlerde 26 bin 131 tutanak düzenlendi.

TOPLAM CEZA 3 MİLYON 506 BİN 181 LİRA

Ülke çapında bulunan akaryakıt istasyonları nezdinde yapılan denetim sayısı 39 bin 680 olurken, incelemeler kapsamında kesilen ceza tutarı da 3 milyon 506 bin 181 lira olarak kaydedildi.

Aynı dönemde doğalgaz dönüşüm sektöründe gönüllü uyum kapsamında bin 302 mükellef de incelendi. Yapılan düzeltme neticesinde 466 milyon 38 bin 165,81 liralık matrah beyan edildi, 29 milyon 417 bin 479,03 lira vergi hesaplandı ve 2 milyon 778 bin 799,73 lira da ceza kesildi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR

Geçen yıl yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde; mükellefler nezdinde 376 bin 600 adet denetim yapıldı. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 16 bin 266 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirilirken, 3 bin 180 iş yerinde fiili hasılat yapıldı.

Aynı dönemde 40 bin 206 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapılırken, toplam denetim sayısı 436 bin 252, kesilen usulsüzlük cezası tutarı da 58 milyon 226 bin 570 lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde 29 Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapı denetim sektöründe gönüllü uyum kapsamında bin 44 mükellef incelenirken, yapılan düzeltme neticesinde 117 milyon 673 bin 139,60 lira matrah beyan edildi, 16 milyon 352 bin 492,48 lira vergi hesaplandı ve 4 milyon 621 bin 540,58 lira ceza kesildi.

Benzer şekilde ülke genelinde, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler; vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılmak suretiyle gerçekleştirildi.

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi çerçevesinde, gerçekleştirilen saha denetimlerinin sonucunda mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 77 bin 469, denetlenen ürün sayısı 8 milyon 247 bin 661, kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 1 milyon 28 bin 618 olarak gerçekleşti.