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Akaryakıt istasyonunda tarla anlaşmazlığı cinayeti

Denizli'de, aralarında tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti.

22.10.2017 - 08:57
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Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, 48 yaşındaki E.K., aralarında önceden tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Özkan Türkeri ile, Denizli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, E.K. yanında taşıdığı tabancayla Türkeri'ye ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Türkeri kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Türkeri'nin öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonunda tarla anlaşmazlığı cinayeti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, E.K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akaryakıt istasyonunda tarla anlaşmazlığı cinayeti

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