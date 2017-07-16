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Akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

16.07.2017 - 14:06
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İlçede 1 ay önce faaliyete başlayan akaryakıt istasyonunun sahibi 39 yaşındaki Murat Alparslan şehit ailelerine destek için iki günlük kampanya başlattı.

Akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine

"2 GÜNLÜK GELİRİMİZ ŞEHİT AİLELERİNE..."

Alparslan, 15 ve 16 Temmuz günü akaryakıt istasyonunda elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. 2 günde elde edecekleri geliri şehit ailelerine bağışlayacaklarını belirten Murat Alparslan, “Öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bununla ilgili bir nebze olsun bizim de katkımız olursa ne mutlu bize. 2 günlük gelirimizi şehit ailelerine bağışlıyoruz." dedi.

Akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine

 

Akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine

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