taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.171
USD
3,9044
EURO
4,8127
ALTIN
165,53
PETR
65,1700

Akaryakıt şirketlerine ceza yağdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 33 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 490 bin 111 lira ceza verildi.

AA | 16.03.2018 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Akaryakıt şirketlerine ceza yağdı

EPDK'nin konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "ithal edilen baz yağının işlenmeden ya da üretime konu edilmeden doğrudan piyasaya arz edilmesi, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, bayisi olunan dağıtım firması haricinde temin edilen akaryakıtın satılması, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi, yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmalinde bulunulması, otogaz istasyonunda tüp dolum aparatıyla mutfak tüpüne dolum yapılması ve LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personelin dolum yapması" gibi nedenlerle 33 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 490 bin 111 lira ceza uygulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango
SUV fiyatları yüksek olsa da bu sınıfa ilgi giderek artıyor. Ancak Dodge Durango'yu kullanabilmek için paradan başka şeylere de ihtiyacınız var. Mesela kendinize ait bir benzin istasyonu...
Türkiye otomotiv sektöründe küresel oyuncu olacak
Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmaları ve Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olan otomotiv sektörü hakkında planları anlattı.
Avrupa’ya elektrikli, Türkiye’ye dizel otomobil
Avrupa’da bir bir elektrikli modeller piyasaya sürülürken, BMW satıştan çektiği dizel modeli Türkiye’de yeniden satışa sundu.
Tesla Model X ve Jaguar I-Pace kapıştı
Tesla Model X ve Jaguar I-Pace kozlarını paylaştı. Kazanan kim oldu dersiniz?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

17
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

122
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

42
Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

11
ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

79
Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldürüldü

Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldürüldü

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM