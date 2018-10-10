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Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA | 10.10.2018 - 03:24..
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Fatih Mehmet Aslan yönetimindeki otomobil, ilçenin Ağrı-Erzurum karayolundaki Sarıcan Deresi mevkisinde karşı yönden gelen Fehim Kazalak'ın kullandığı akaryakıt tankeri ile çarpıştı.

Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

Kazada, otomobil sürücüsü Aslan ile yanındaki İbrahim Çartı araçta sıkıştı, tanker sürücüsü Kazalak ise yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen tanker ile otomobil şarampole düştü.

Sıkıştıkları otomobilden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkartılan Aslan ve Çartı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cesetler, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralı tanker sürücüsü Fehim Kazalak ise Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

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