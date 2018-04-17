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Akaryakıt zamlarından sonra at ve eşekler kıymete bindi

Türkiye’de yılın 12 ayı tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Aydın’da akaryakıt zamlarından sonra at, eşek ve katır gibi yük taşıma ve ulaşımda kullanılan hayvanlar yeniden kıymete bindi.

İHA | 17.04.2018 - 09:41..
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Ülke genelinde kişi başına düşen araç sayısının en yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın’da artan akaryakıt fiyatları ve otomobillerin giderleri nedeniyle karakaçanlar değerlendi.

"DAHA TASARRUFLU"

Yılın neredeyse 9-10 ayı Aydın’ın ılıman iklimi nedeniyle doğal ortamda kendiliğinden beslenen at, eşek ve katırları ulaşım ve taşımacılıkta kullanmanın daha hesaplı olduğunu belirten Dağeymiri Mahallesi sakinlerinden Mehmet Karataş, “Özellikle dağlık alanlarda ve ulaşım sorunu olan bölgelerde atları mecburiyetten kullanıyoruz. Ancak son zamanlarda birçok kişi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle at, eşek ve katırlarla ulaşım ve taşıma yapmayı daha tasarruflu buluyor. Mahsul döneminde taşıma için kullandığımız at ve katırlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanıyoruz. Bahar mevsimi iyi olduğu dönemlerde binek hayvanlarının tek masrafı nal çaktırmak oluyor. 5-6 yılda bir de semer tamiri yaptırıyoruz. Algısı yok vergisi yok. Yakıt zammından da etkilenmiyor.” diyerek dağ köylerinde hayvanlarla taşıma ve ulaşım sağlamanın halen revaçta olduğunu söyledi.

Akaryakıt zamlarından sonra at ve eşekler kıymete bindi

"TEK SIKINTI ZAMAN KAYBI"

Ulaşımda yeterli hıza ulaşamadığı için at, eşek ve katırların motorlu araçlara göre zaman kaybına neden olduğunu belirten Mehmet Karataş, “Zaman kaybını telefi etmek için binek hayvanı kullananlar yola bira zerken çıkıyor. Otomobil yerine kısa mesafelerde hayvanla yolculuk yapanlar aynı zamanda sporunu da yapmış olduğu için daha sağlıklı yaşıyor.” diyerek son akaryakıt zamlarının ardından binek ve yük taşıma hayvanlarının cazibesinin arttığını belirtti.

Akaryakıt zamlarından sonra at ve eşekler kıymete bindi

Akaryakıt zamlarından sonra at ve eşekler kıymete bindi

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