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Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

Afyonkarahisar'da yaşayan Balı Hava, akaryakıta yapılan zamlara tepki olarak eşeğe binmeye başladı.

08.11.2017 - 16:32
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Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar Beldesi'nde oturan, asgari ücretli işçi olarak çalışan Balı Hava, akaryakıta yapılan son zamlara ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Zamların ardından otomobilini kullanmayı bırakan Balı Hava, işe 'Karlos' adını verdiği eşeğiyle gidip gelmeye başladı. Üzerinde çeşitli mesajlar içeren yazılar yer alan pankart yaptıran Balı Hava, bunu da eşeğinin üzerinde taşıyor.

Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

"EŞEĞİMLE GİDiŞ GELİŞ SIFIR MALİYET"

Eşekle gidiş gelişin maliyetinin olmadığını belirten Balı Hava, "Akaryakıta son yapılan zamlar nedeniyle 20 kilometrelik yolu eşeğimle gelip gidiyorum. Aracım var ama masraf hat safhada. Film bantların bile cezası ağır. Onun için eşeğimle gidip gelmeyi tercih ettim. Eşeğimle gidiş geliş sıfır maliyet. Aracımla gidersem 50 TL. Eşeğin algısı, vergisi yok ama saman ve yem fiyatlarına yapılan zam etkiliyor. Kış bastırınca da eşeğimi satacağım, parasını harcamayacağım, yaza tekrar bir eşek almak için. Kışın otobüse binmeyi düşünüyorum." dedi.

Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

'SURİYELİLERDEN DAHA KÖTÜ DURUMDAYIM'

Balı Hava'nın eşeğine astığı pankartta şu mesajlar yer aldı:
'Kendi memleketimde Suriyelilerden daha kötü durumdayım. Sigara içmek insanları maddi yönden çıkmazlara sokar. Bu yaşta dert sahibi olduk. Artık kurbandan kurbana et yiyoruz. Emeklinin maaşı, hastane masraflarını kurtarmıyor. Almanya'ya domates 1 lira, Türkiye'de 3 lira. Senden başkası yalan Karlos. Trafik cezaları burnumuzdan getirdi. Zam, zam, zam kafayı yemek üzereyiz. Kredi borçları yüzünden uyuyamaz olduk. Eşeğim Karlos gibi çeken var mı bu dünyanın gamını, yürü.'

Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor

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