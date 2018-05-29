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Akaryakıtta ikinci ÖTV ayarlaması

Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

AA | 29.05.2018 - 07:28..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulanacağı belirtildi.

ÖTV'LERİN DÜŞÜŞÜ

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,1241 liradan 2,0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,2461 liradan, 2,1644 liraya, motorinde 1,5679 liradan 1,4871 liraya, LPG'de kilogramda 1,6501'den 1,5121'e düşürüldü.

Öte yandan EPGİS, gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.

Akaryakıtta ikinci ÖTV ayarlaması

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