Akçaabat'ta otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 12 yaralı

5 bin yıllık üzüm bağları tarım turizmi ile tanıştı

1 Bir bilgenin eli omzuna dokunacak: Felsefenin Tesellisi Bu kitapta, Alain de Botton, günlük yaşamın acı veren sorunları için felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor.

2 Sağlıklı bir yaşam için şeftali tüketin Yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden biri olan şeftali, içeriğindeki çeşitli vitamin ve mineraller açısından da adeta bir sağlık deposudur.

3 Ailelere okul çantası uyarısı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Uzmanlar, öğrenci ve aileleri, okul çantasının ağırlığı, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unun altında olmalı diye uyarıyor.

4 Boşluğa düşüşün hikayesi: Bihikaye Parçalanan bir adamın çok parçalı hikayesini okuyacağınız bu kitap, çizimleriyle de bambaşka bir boyut kazanıyor.

5 Keçisini evcilleştiren adam Adana'da yaşayan Yakup İsrinam 1,5 yıl önce beslemeye başladığı 'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

6 Amerika, Esad'dan Suriye petrollerini istedi Suriye'deki iç savaşta yıllardır terör örgütlerine destek veren Amerikalılar, geri çekilmek için petrol yönetiminde rol istedi.