Akçaabat'ta şarbon virüsü paniği

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde oturan M.A., 10 gün önce ineğini kesip, etini komşularına dağıttı.

73 KİŞİ ACİL SERVİSE GİTTİ

Yaklaşık bir hafta sonra mahalle sakinlerinden Fatma Çakır (39) rahatsızlanarak gittiği hastanede yaşamını yitirdi, 73 kişi de 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle acil servise başvurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan incelemede, Çakır'da şarbon virüsü şüphesi olduğu belirlenirken yaşanan şarbon paniği ile ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “limiz Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.” denildi.