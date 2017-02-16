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Akçakale'de jandarmanın ev baskınından cephanelik çıktı

Şanlıurfa’da bir eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 73 av tüfeği, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

16.02.2017 - 18:45
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Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki bir eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 73 av tüfeği, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Akçakale'de jandarmanın ev baskınından cephanelik çıktı

JANDARMA BİLGİ ALDI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma, Akçakale’nin Sevimli Mahallesi’nde çiftçilik yapan H.G.'nin evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, araştırmasında ihbarın doğru olduğunu saptayınca operasyon kararı aldı.

İZNİYLE MAHALLEYE GİRİLDİ

Savcılık izni ile mahalleye giden jandarma ekipleri H.G.’nin evinde arama yaptı. Aramada, çuvallar ve kutulara konulmuş 73 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen tüfek ve fişeklere el koyan jandarma gözaltına aldığı H.G.'yi sorgulamaya başladı.


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