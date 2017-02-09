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Akçakale'nin Suriye sınırına yeni dev bayrak

PYD denetimindeki Telabyad'ın komşusu Akçakale'de sınır hattına 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metrelik dev Türk bayrağı asıldı.

09.02.2017 - 12:15
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Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye 12 metre yüksekliğindeki direğe geçtiğimiz günlerde 4 metrelik Türk bayrağı asılmıştı.

SINIR KARAKOLUNA 12 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DEV BAYRAK ASILDI

Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen bayrağın ardından bu kez Altuntepe Mahallesi'ndeki sınır karakolunda 12 metre yüksekliğindeki direğe yine 4 metre genişliğinde dev bayrak asıldı.

TÜRKİYE VE SURİYE TARAFINDAN NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Askeri yetkililer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın katıldığı törenle askerlerin okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen dev Türk bayrağı, Türkiye ve Suriye tarafından net şekilde görülüyor.Akçakale'nin Suriye sınırına yeni dev bayrak

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