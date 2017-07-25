taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.228
USD
3,5595
EURO
4,1631
ALTIN
143,43
PETR
49,4900

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Akçakoca'da halk plajlara akın etti. Hafta içinde sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta sonunu aratmadı.

Ceneviz Kalesi Plajı ile ilçenin mavi bayraklı iki plajından biri olan Çuhallı'da boş alan neredeyse kalmadı.

Akçakoca'da sahiller doldu

PLAJ TAMAMEN DOLDU

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip ve bu yıl ilk kez mavi bayrak alan plaj tamamen doldu. Tatilcilerin kimisi güneşlenirken kimisi denize girerek serinledi.

Akçakoca'da sahiller doldu

Çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler ile birlikte en yoğun günlerini yaşayan ilçede diğer plajlarda da yoğunlu yaşandı. Mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı ile diğer plajları tercih eden tatilciler, deniz, güneş ve kumun keyfini çıkardı

Akçakoca'da sahiller doldu

Akçakoca'da sahiller doldu

İlginizi Çekebilir
Şamil Tayyar'da Özgür Mumcu'ya müthiş kapak
Twitter'da Özgür Mumcu, iktidarı elitlerin partisi olmakla suçladı. Gereken cevabı AK Partili vekil Şamil Tayyar verdi.
Rehber köpeğe akreditasyona büyükelçiden teşekkür
Büyükelçi Moore, twitter hesabından, eşinin rehber köpeği için çıkarılan "diplomatik misafir akreditasyon kartı"nın fotoğrafını paylaştı.
Gelir İdaresi personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak.
'Denize dökeriz' demişti, hesabı hacklendi
'Evet' çıkarsa denize dökeriz' diyerek halkı tehdit eden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Twitter hesabı hacklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

146
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

106
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

205
Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

204
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

82
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

242
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM