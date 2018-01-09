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Akçakoca’da sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tarihi güzellikleri korumak için yeni bir proje geliştiriliyor.

İHA | 09.01.2018 - 10:54..
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kentin tarihi güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yeni bir proje geliştirildi.

Akçakoca’da sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor

AKÇAKOCA TURİZME KAZANDIRILACAK

Tarihi güzellikleri korumak için yürütülen proje kapsamında İskele sokak, Misafir Sokak, Sandal Sokak, Liman Sokak, M.Servet Bilge Sokak'ta çalışmalar tamamlandı.

İş yerleri kentin yapısına uygun estetik kazandı. Bundan sonraki süreçte ise cephe sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleşecek. Akçakoca'nın böylece turizme kazandırılması bekleniyor.

Akçakoca’da sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor

İHTİŞAMLI KENT GÖRÜNÜMÜ

Büyük bir potansiyeli içinde barındıran Akçakoca’nın, yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere geleceğini ifade eden Başkan Yemenici, “İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile sokak ve caddelerimiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır.” sözlerine yer verdi.

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