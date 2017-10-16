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Akçay Barajı enerji üretecek

Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak için tasarlanan Akçay Barajı'nın yapımı sürüyor.

16.10.2017 - 12:38
  1. Haberler
  2. Projeler

Sakarya Akçay Deresi, kurulacak baraj için önceden temizlenmiş ve derenin akışına zarar vermeyecek şekilde projelendirilmişti. Ayrıca bölgedeki eko- sistem de dikkate alınarak inşa edilen baraj, Sapanca Gölü suyunun dengeli kullanılması açısından da önem arz ediyor.

Akçay Barajı enerji üretecek

Kar ve yağmur sularının gövde yapısında biriktirilmesinin ardından 47 kilometre boyunca döşenen isale hattından Serdivan ilçesindeki su arıtma tesisine ulaşacak su, buradan vatandaşların kullanımına sunulacak.

40 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU ELDE EDİLECEK

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, baraj havzasında yaklaşık 53 milyon metreküp su akımının bulunduğunu, bunun 40 milyon metreküpünün içme suyuna dönüştürüleceğini söyledi.

Akçay Barajı enerji üretecek

ANLIK DEPOLAMA 17 MİLYON METREKÜP

Akçay Barajı'nın toplamda 75 metre yüksekliğe sahip olacağını açıklayan Keleş, "Şu an 65 metresi tamamlandı. Birinci çalışma gövde ve gövdeye bağlı çalışmaların yapıldığı kısım. İkinci olarak bu noktadan Hızırilyas Tepesi'ndeki arıtma tesisine kadar devam eden 47 kilometrelik isale hattı. İsale hattının yaklaşık 45 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan kısımda çalışmalar hızla devam ediyor. Buradan başlamak üzere binlik, bin 200 ve bin 400'lük çaplardaki hatlar Hızırilyas Tepesi'ne ulaşmış durumda. Kar ve yağmur suyunu barajın en üst havzasındaki kısımda toplayacağız. Bu bölge yer yer 3 metre kar yağan bir bölge. Su kalitesinin yüksek olduğu, en küçük bir kirlenmenin yaşanmadığı bölge. Üst havzada yağan kar ve yağmur suyunu gövde yapısıyla toplayacağız. Burada anlık depolama 17 milyon metre küp. Dolup boşalma ile 23 milyon metreküpe kadar çıkabilecek." diye konuştu.

Akçay Barajı enerji üretecek

AKÇAY BARAJI ENERJİ DE ÜRETECEK

Keleş ayrıca barajdan enerji üreteceklerini belirterek, "İçme suyu kentimize gelirken aynı zamanda enerji üretecek. Üç noktada toplamda 12 megavatlık hidroelektrik santrali yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin konutun yıllık ihtiyacını karşılayacak bir kapasitede. Bu Sakarya'daki enerji ihtiyacı bakımından önemli bir katkı. Bu anlamda projemiz hem içme suyu hem enerji yatırımı olmuş oluyor. Tamamlandığında 140 milyonu bulan bir yatırım olacak. Bu yıl kasım ayı ortalarına kadar gövde dolgusu tamamlanmış olur. 2018 yılı sonunda baraj çalışmasını ve isale hattındaki eksiklikleri tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki güz yağışlarını burada depolamak." dedi.

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