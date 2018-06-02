Akciğer rahatsızlığı olan öğrenci sınava evde girdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınava Furkan Bitik, yıl boyunca ders çalıştığı evinin odasında girdi.

Furkan Bitik, evine gelen salon başkanı, sınav gözetmeni ve sınav il temsilcisi gözetiminde sınava girdi. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da Bitik'in ailesini ziyaret etti.

"ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK"

Hakan Cırıt, "Rahatsız olan öğrencilerimizi bir okula getirmeden, direk gözetmen ve sınav başkanı atayarak bulunduğu yerde sınav yapılması çok büyük bir imkan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim gören çocuklarımız için sağlamış olduğu bir kolaylık bu" dedi.