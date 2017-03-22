Akdağ: Avrupa, 16 Nisan'dan sonra yanlışından dönecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'dan özel uçakla Adıyaman'a geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, referandum ile yeni ve doğru bir sistemin hedeflendiğini söyledi. Referandum ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi 'hayır'da değil, güzel ve hayırlı işlerde yarışmak gerektiğini bunun da 'evet' denilerek yapılacağını anlatan Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'YE YENİ GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET SİSTEMİ GEREKİYOR"

"Türkiye'ye yeni güçlü bir hükümet sistemi gerekiyor. Türkiye gitmek istediği doğrultuda gidebiliyorsa, direksiyonun başındaki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın birbirlerini iyi tanımaları ve birbirlerine çok iyi itimat etmelerinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde geçmişte direksiyondakilerin birinin sağa kırması diğerinin sola kırmasıyla ülkenin ne kadar zarar ettiğini birçok kez müşahede ettik. Dolayısıyla doğru bir sistemin peşindeyiz"

"AVRUPA, 16 NİSAN'DAN SONRA YANLIŞINDAN DÖNECEK"

Avrupa ülkelerinde Türk bakanların konuşmalarının engellenmesine tepki gösteren Akdağ, Avrupa'nın içinde bulunduğu yanlıştan 16 Nisan'dan sonra döneceğini ifade ederek şöyle dedi:

"Burada anlamakta zorlandığımız, aslında anlıyoruz da Avrupa'da bazı politikacılara ve ülkelere ne olduğu? Yani bugün Almanya'yı veya Hollanda'yı bu referandum neden bu kadar ilgilendiriyor? Bunu iyi düşünmek lazım. Bizim ülkenin bakanlarının konuşmasına müsaade etmezken, PKK paçavraları ile mitingler yaptırmaları gerçekten bütün Avrupa'yı kastetmiyorum ama bir utanç vesikasıdır. Tarih bunları yazıyor. Bunlar ileride gerçekten pişman olacaklar, belki dönüp özür dileyecekler. Avrupa sınıfta kalmaktadır. Tabi bu yanlışlarla ilgili Avrupa'dan da sağduyu sesleri de yükseliyor. 16 Nisan'dan sonra referandumdan güçlü bir 'evet'ten sonra, bu yanlışlarından dönecekler."