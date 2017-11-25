Akdağ: Bu nasıl muhalefet partisi anlamak mümkün değil

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Sanat Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tekman 6. Olağan Kongresi'nde, yaptığı konuşmada, parti kurulduktan ve 2002'de iktidara geldiği günden beri sürekli önüne birtakım engeller konulmaya çalışıldığını söyledi.

Büyük bir tarihin mirasçısı olunduğunu vurgulayan Akdağ, "Hepimiz, Kürt, Türk Arap'ı ile birbirimizden fark olmaksızın bizler, bu milletin evladı, torunları şunu görüyoruz. Bu büyük millet, tarih boyunca hep ezilenin, doğrunun yanında durdu. İlayı kelametullah sancağını en yüksekte tutmaya çalıştı. Bizim dedelerimiz, Kurtuluş ve Çanakkale Savaşı'nı birlikte yaptılar, birlikte şehit oldular. Niye yaptılar bu işi, o emperyalist güçleri bizi esir etmek isteyen vatanımızı, toprağımızı elimizden almak isteyenleri engellemek için yaptılar. Bize bir vatan toprağı bıraktılar. Onlar birbirlerinin kardeşi olduklarını çok iyi biliyorlardı. Bizler aynı dine inanan, aynı toprak üzerinde geleceğe uzanan birbirimizin kardeşiyiz."

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında kardeşlik hukukunu dimdik ayakta tutacak, ezilenlerin hakkını gür bir sesle tüm dünyada savunabilecek başka bir ülkenin olmadığını belirterek, Arakan'da bir milyon Müslüman'ın sürülmesine ilk tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın verdiğine dikkati çekti.

"ARAKAN'A 25 BİN HANE YAPACAĞIZ"

Arakan'a giderek oradaki insanların sorunlarını yerinde gördüklerini anlatan Akdağ, "Orada 25 bin hane yapacağız. 125 bin kişiye başını sokacağı bir hane yapacağız. Bunu neden yapıyoruz, çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Dün Suriye'den zalim bir yönetim, kendi milletinin başına bomba attığı, Halep'i yok ettiği zaman, o insanlar koşup Türkiye'ye geldiler. Hepsini bağrımıza basmadık mı? Onların içinde Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Türkmence konuşan vardı. Birini öbüründen ayırdık mı? Allah korusun, nasıl ayırırız. Hepsi bizim kardeşimizdir." diye konuştu.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BİR DAHA BOZAMAYACAKLAR"

Akdağ, daha önce Tekman ilçesinde yol, hastane, okul ve köylerde ise içme suyunun olmadığını hatırlattı. AK Parti geldikten sonra bu sıkıntıların hepsinin bittiğini aktaran Akdağ, "Bütün bunlar gerçekleşirken biz bu Kürtlük, Türklük sanki arada bir fark varmış gibi, sanki birbirimizin kardeşi değilmişiz gibi bu anlamsız kavgayı başlatanlara karşı bunu sonlandırmak için ortaya birtakım süreçler getirdik. Bunun hepsini bu PKK denilen ahlaksız, şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, insanlıksız örgüt, elinin tersiyle bir tarafa itti. Aldı, bizim kız çocuklarımızı dağa götürdü. Gencecik çocuklarımızın hayatlarını kararttı. Biz buna bir 'dur' dedik. Eskiden bir saldırı yaparlarsa mani olmaya çalışıyorduk. Son 2 senedir inleri neredeyse oraya gidiyoruz. Gabar, Kandil, Sincar'a gidiyoruz. Ağababaları kim olursa olsun, bu milleti, bu Tekmanlıları bir daha bunların mağduru yapmayacağız. Kardeşliğimizi bir daha bozamayacaklar."

ÖRGÜTÜN EYLEMLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Terör örgütü PKK elebaşlarının Avrupa ülkelerinde keyif çattığını ifade eden Akdağ, Tekmanlı çocukların da örgüt tarafından dağlara götürülerek hayatlarının karartıldığını anlattı. Örgütün bu tür eylemlerine müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Akdağ, "Bu dönem kapandı, bitti. Sizin ayağınız Recep Akdağ'ın kafasının üstündedir. Ancak bu PKK rezillerine ve onlara yataklık yapmaya çalışanlara ve onların propagandasını yapmaya çalışanlara asla müsamahamız yoktur. Devlet gider yakasına kolluk kuvvetleriyle yapışır, adalet hükmünü verir." ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ana muhalefetin dış politikadaki tutumunu eleştiren Akdağ, "Siz Kılıçdaroğlunun söylediklerine bakmayın. Fırsatına düştü mü gider, Türkiye'yi şikayet eder. Bir gün Almanlara, bir gün Amerikalılara şikayet eder. Bunlar nasıl bu ülkenin ana muhalefet partisi anlamak mümkün değil arkadaş. Bu gün Amerika'da kumpasla bir dava dönüyor, Türkiye'nin başına sıkıntı çıkarmak için bunların yanında duruyorlar. Yazıklar olsun. Bunları kabullenemeyiz."