Akdeniz enerji sahasında 6'ıncı filo gerginliği

Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Uzun süredir Türkiye ve Yunanistan'ın doğalgaz ve petrol sondajı yaptığı bölgede iki ülke arasında Kıbrıs nedenli sürtüşmeler yaşanmış, gerilim ortaya çıkmıştı.

Yunanistan'ın ortamı daha da germek için attığı adımlar yetmezmiş gibi bir de ABD bölgeye müdahale etmeye çalışıyor.

6'INCI FİLO YOLA KOYULDU

Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten ABD'li petrol şirketi Exxon Mobile'in araştırma faaliyetlerine destek olarak ABD 6'ıncı deniz filosunun bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kıbrıs açıklarına geleceği açıklanan ABD Donanması'dan konuya ilişkin ilk açıklama gelirken, Filo'nun sözcüsü, "Sadece tatbikat için oradayız" açıklamasında enerji sahasında yapuılacak bir müdahaleyi yalanladı.

TILLERSON- ROCKEFELLER ORTAKLIĞI

6'ıncı filo hamlesi Akdeniz'de gerginliğe neden olurken atılacak adımlar karşılıklı olarak bekleniyor.

6'ıncı filo hamlesinin, geçmişte Exxon firmasının üst düzey yöneticiliğini yapan mevcut ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, patronu ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu Rockefeller'a yönelik bir "dostane tutum" olduğu söyleniyor.