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Akdeniz kıyılarında dev balina balıkçı teknesine çarptı

Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekneyi kurtardılar.

11.03.2017 - 09:02
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25 yıldır Hatay Dörtyol’da balıkçılıkla uğraşan Mustafa Oktay, 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı.

16 METRELİK DEV BALİNA

Ağlarını denize bırakan balıkçılar limana geri dönerken kıyıya yaklaştıkları sırada karşılarında uzunluğu 16 metre civarında olan dev bir balina görünce şaşkına döndüler. Balığa yaklaştıkları sırada dev deniz canlısı tekneye doğru yöneldi.

Balinanın teknenin üzerine geldiğini gören balıkçılar son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hemde balinanın tekneyi batırmasını son anda önlediler. Bu anlar yaşanırken balıkçılardan biri cep telefonunun kamerasını açıp o korkulu dakikaları kayda aldı.

"25 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYORUM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kıyıya kadar gelen balina daha sonra limandan uzaklaşıp karanlık sularda kayboldu.

Balıkçı Mustafa Oktay, 25 yıldır balıkçılık yaptığını hayatında ilk defa bu kadar büyük bir balina gördüğünü söyleyerek , korku dolu bir gece geçirdiklerini kaydetti.

Akdeniz kıyılarında dev balina balıkçı teknesine çarptı VİDEO

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