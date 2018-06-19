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Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar sürüyor

Antalya ve Mersin arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak proje, 2019 yılında tamamlanacak.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 13:20..
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Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar sürüyor

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Antalya ve Mersin arasındaki ulaşımı 5 saate indirecek dev proje için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2019'DA YAPIMI TAMAMLANACAK

Çalışmaların başladığı tarihten bu yana, 9,7 km uzunluğunda 15 adet tünel, 3,4 km uzunluğunda 60 adet köprü, 140 m uzunluğunda 1 adet viyadük ve 4 km uzunluğunda 16 adet köprülü kavşak bitirildi. Etap etap inşa edilen Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nin tam anlamıyla tamamlanması 2019'u bulacak.

2 HIZLI TREN PROJESİ VAR

Geçen haftalarda Antalya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sahil yolunun yanında 2 hızlı tren projesinin planlandığını, birinin Eskişehir’den Burdur-Isparta üzerinden, diğerinin de Kayseri’den Kapadokya, Aksaray ve Konya üzerinden Antalya’ya geleceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN İKİNCİ TÜNELİ

Projenin 370 milyon liralık ihale bedeli olduğu belirtildi. Antalya’nın Gazipaşa ilçesi ile Mersin’in Anamur, Bozyazı, Aydıncık ilçelerini de içine alan proje, Gazipaşa- Anamur arasındaki tünel, Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli olacak.

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