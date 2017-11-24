taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9393
EURO
4,6983
ALTIN
163,20
PETR
63,3700

Akdeniz sığınmacılar için en ölümcül bölge

Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna göre Avrupa'nın Akdeniz sınırının sığınmacılar için en ölümcül bölge olduğu açıklandı

AA | 24.11.2017 - 18:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Akdeniz sığınmacılar için en ölümcül bölge

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Küresel Göç Veri Analizi Merkezi tarafından yapılan araştırmanın raporu açıklandı.

33 BİN SIĞINMACI ÖLDÜ VE KAYBOLDU

Rapora göre, 2000 yılı başından 30 Haziran 2017 tarihine kadar geçen sürede Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 33 bin 761 sığınmacı yaşamını yitirdi veya kayboldu.

Sığınmacıların 1970'li yıllardan itibaren Akdeniz rotasından Avrupa'ya geçiş yolculuklarının analiz edildiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin sıkı ve kısıtlayıcı göç politikalarına tepki olarak düzensiz göçün daha da arttığı vurgulandı.

AKDENİZ SINIRI EN ÖLÜMCÜL BÖLGE

Son 40 yılı kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'nın Akdeniz sınırları sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olma özelliğini günümüzde de devam ettiriyor.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve raporu hazırlayan Prof. Dr. Philippe Fargues, Akdeniz'deki insani trajedinin boyutlarına bakıldığında ölü sayısının raporda belirtilenin çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Fargues, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatını takiben Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin de düşüşe geçtiğinin altını çizdi.

2017'DE 3 BİN SIĞINMACI ÖLDÜ

IOM, 2017 yılı başından 24 Kasım 2017 tarihine kadar geçen sürede, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının yaklaşık 161 bin olduğunu, yaklaşık 3 bin sığınmacının da yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

IOM'den yapılan açıklamada, Avrupa'ya geçen sığınmacıların yüzde 75'inin İtalya'ya, diğerlerinin de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya sahillerine ayak bastığı belirtilmişti.









İlginizi Çekebilir
Çipras'a 'Siyasi Cesaret' ödülü
Yunanistan Başbakanı Çipras'a Fransa’da yapılan törenle “Siyasi Cesaret” ödülü verildi.
Suudi Veliaht Prensi'nden Hamaney'e Hitler benzetmesi
Amerikan New York Times gazetesine konuşan Selman, Hamaney hakkında, "İran lideri, Orta Doğu'nun yeni Hitler'i." ifadesini kullandı.
Papa Francis'ten göçmen karşıtı politikacılara tepki
Papa Francis, göçmen korkusunu körükleyen politikacıları şiddet ve ırkçılık tohumları ekmekle suçladı.
Fas'ta camilerde yağmur duası
Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısıyla, devam eden kuraklık nedeniyle ülke genelindeki camilerde yağmur duası yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

165
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

122
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

79
Mısır'da camiye saldırı

Mısır'da camiye saldırı

257
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

204
Veliaht Prens Selman tutuklu prenslerle anlaştı

Veliaht Prens Selman tutuklu prenslerle anlaştı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM