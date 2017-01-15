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Akdeniz'de 100 göçmeni taşıyan tekne battı

Akdeniz'in Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne alabora oldu.

15.01.2017 - 09:08
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Akdeniz'de 100 göçmeni taşıyan tekne battı

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Libya’nın 30 deniz mili açığında içinde 100’ü aşkın göçmenin bulunduğu teknenin alabora olduğu, olay yerinde 4 sığınmacının sağ kurtarıldığı, 8 göçmenin de cesedinin denizden çıkarıldığı belirtildi.

GÖÇMEN TEKNESİ ALABORA OLDU

Kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknedekilerin toplam sayısının 107 olduğu, bu nedenle bölgede arama-kurtarma çalışmalarının ağır deniz koşullarına rağmen devam ettiği bildirildi.

5 BİN 22 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz’de, insan kaçakçılarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olan söz konusu hatta geçen yıl 5 bin 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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