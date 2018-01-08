Akdeniz'de 13 metrelik balina karaya vurdu

Atlas Okyanusu'ndan sonra Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı öngörülen balinanın, şiddetli rüzgarlar nedeniyle Mısır sahiline vurduğu aktarıldı.

Balinanın, deniz kuvvetleri tarafından müzede sergilenmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için enstitüye ait araştırma istasyonuna nakledildiği aktarıldı. Raporda, balinanın ölüm sebebine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Mavi balinadan sonra en büyük balina türü olduğu belirtilen sırt yüzgeçlilerin, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.