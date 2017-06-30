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Akdeniz'de 140 mültecinin bulunduğu bot battı

Libya açıklarında içinde 140 kişi bulunan bot battı. En az 60 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

30.06.2017 - 23:55
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sd

DW Türkçe'nin haberine göre Uluslararası Göç Örgütü (IOM) cuma günü yaptığı açıklamada Libya açıklarında batan bir şişme botta en az 60 kişinin kaybolduğunu ve bu kişilerin öldüğüne inandıklarını açıkladı.

BOT LİBYA AÇIKLARINDA SU ALMAYA BAŞLADI

IOM sözcüsü Flavio Di Giacomo Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 140’a yakın kişiyi taşıyan şişme bottan kurtarılan 80 kişinin anlattıklarına dayandırarak, botun 26 Haziran pazartesi sabah Libya'dan çıktıktan beş saat sonra su almaya başladığını söyledi.

BOTA TUTUNARAK HAYATTA KALDILAR

AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Di Giacomo, "Yardım gelene kadar ne kadar beklediklerini bilmiyorlar. Hava kararana kadar botun parçalarına tutunmuşlar, ardından bir bot gelmiş ve onları kurtarmış” dedi.

140 kişiden 80'inin kurtarıldığını söyleyen Di Giacomo, 60 kişiye ulaşılamadığını ve öldüklerini tahmin ettiklerini belirtti.

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