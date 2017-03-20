Akdeniz'de 24 saatte 3 bin 315 kişi kurtarıldı

Akdeniz üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışan 3 binin üzerinde kaçak göçmen kurtarıldı. İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre son 24 saat içinde 3 bin 315 kişi düzenlenen kurtarma operasyonları ile hayatta kalabildi.

OCAK AYINDAN BU YANA 16 BİN KAÇAK GÖÇMEN

Ocak ayından bu yana İtalya'ya Akdeniz üzerinden giden kaçak göçmen sayısının 16 bine ulaştığı belirtiliyor. Güvenli olmayan bot ve ahşap teknelerle yapılan tehlikeli yolculukta 520 kişi de öldü.

Akdeniz'in Libya kıyılarından Avrupa‘ya geçilen deniz yolu Afrikalı göçmenleri götürmeye çalışan insan kaçakçılarının en rağbet ettiği hat. İtalya kaçak göçten en fazla etkilenen Avrupa Birliği ülkesi konumunda.

MÜLTECİ AKINI MASAYA YATIRILDI

Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri bakanları ile Kuzey Afrika ülkeleri temsilcileri de bugün mülteci krizini görüşmek üzere Roma'da biraraya geldi. Buluşmada Avrupa'ya olan mülteci akınının nasıl durdurulabileceği ele alınıyor.

Akdeniz'de giderek artan ölümlerin önüne geçmek için İtalya hükümeti 2013'te "Mare Nostrum" adlı arama kurtarma operasyonunu başlatmıştı. Verilen bilgilere göre 100 binden fazla kişi bu operasyonlarla kurtarıldı. Ancak 2014'te Mare Nostrum operasyonu sonlandırılarak, misyon Avrupa Birliği sınır ajansı Frontex'e devredildi.

Afrika ülkelerinden Avrupa'ya Akdeniz üzerinden geçmeye çalışırken geçen yıl ölenlerin sayısı 5 bini aştı.