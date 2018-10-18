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Akdeniz'de araştırma yapan Türk gemisini taciz eden Yunan

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi.

REUTERS | 18.10.2018 - 17:04..
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Dışişleri Bakanlığı Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında bu sabah Barbaros Hayrettin gemisi tarafından sismik araştırma faaliyetinin başlatıldığını açıklarken, geminin bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edildiği ve fırkateynin Türk deniz kuvvetleri unsurlarınca engellendiği duyuruldu.

"BÖLGEDE TIRMANMAYA NEDEN OLACAK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURULMALI"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda bu sabah itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır...Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." denildi.

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