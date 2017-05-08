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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı

Avrupa'ya ulaşma hayaliyle yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kayboldu.

08.05.2017 - 18:08
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Di Giacomo, olaya ilk müdahalenin Libya Sahil Güvenlik yetkilileri ile balıkçılar tarafından yapıldığını ve biri kadın 7 kişinin kurtarıldığını belirtti.

113 KİŞİ KAYIP

Kurtarılan ve IOM’ye ait gemiyle İtalya’ya getirilen göçmenlerin ifadesine göre, batan botta, 9’u çocuk, 30’u kadın 120 kişi bulunuyordu.

80 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün geç saatlerde içinde 120 kişinin bulunduğu, Libya'dan yola çıkan başka bir bot yük fazlası nedeniyle batmış, bottaki 80 kişi hayatını kaybetmişti.

IOM, nisan sonunda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 4 ayında Avrupa’ya geçme hayaliyle Akdeniz’e açılan bin 89 göçmenin denizde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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