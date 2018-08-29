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Akdeniz'de Rusya ve ABD donanma yığını

Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerginlik artarken Rusya ve ABD güçlerinin sayısını yükseltiyor. Rusya 3 yıl sonra bölgeye en büyük donanmasını gönderirken, önümüzdeki dönemde gemi sayısını artırıyor.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:23..
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Suriye'de yaşanan iç savaş, Batı ile Rusya'nın savaşı haline geldi. Özellikle son dönemde ABD'nin de bölgede YPG ile etkinlik gösterme çabaları, Rusya ve Türkiye'nin müdahaleleriyle istenilen seviyeye getirilemezken, özellikle Akdeniz havzası adeta stratejik savaşlara sahne oluyor.

Akdeniz'de Rusya ve ABD donanma yığını

DONANMA YIĞINI

Rusya, Suriye’deki iç savaşa müdahale ettiği Eylül 2015 tarihinden beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz’e indirdi. ABD donanmasının da Doğu Akdeniz’deki gemi sayısında artışa gidiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın Akdeniz’de şu anda 9 savaş gemisiyle 2 denizaltına sahip olduğunu söyledi. Bununla birlikte Moskova'nın Akdeniz üzerinde daha çok hakimiyet kurabilmek adına Suriye kıyılarına yeni nesil füzelerle donatılan destoreyleri göndermeyi planladığı ve İdlib operasyonuna destek olacağı belirtiliyor.

Akdeniz'de Rusya ve ABD donanma yığını

Rusya'nın bu hamlelerine karşılık bölgedeki gücünü korumaya çalışan ABD yönetimi de önümüzdeki günlerde deniz gücünü Akdeniz sahasına yönlendirmeyi planlıyor.

Akdeniz'de Rusya ve ABD donanma yığını

NATO'DAN DOĞRULAMA

Bölgede yaşanan bu gelişmeler NATO tarafından da doğrulandı. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “Rus Donanması, modern kruz füzeleriyle donatılmış birkaç gemi de dahil olmak üzere önemli deniz kuvvetlerini Akdeniz’e sevk etti. Akdeniz’e sınırı olan birçok NATO müttefiki ve bizim donanmalarımız bölgede devamlı çalışıyor. Böylece, Rusya’nınki de dahil bölgedeki donanma hareketliliğini izliyoruz” dedi.

Akdeniz'de Rusya ve ABD donanma yığını

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