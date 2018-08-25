taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinde Mersin'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu, sokak ve caddeler boş kaldı.

AA | 25.08.2018 - 18:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

"Afrika sıcakları"nın etkisini gösterdiği kentte, serinlemek isteyenler deniz kıyısına veya yaylalara akın etti.

NEM ORANI YÜZDE 70'E ÇIKTI

Hava sıcaklığının 35 dereceye, nem oranının da yüzde 70'e yükseldiği kentte bazı kişiler denize girerek yüzdü, bazıları ise mesire alanlarında piknik yaptı.

Günlük ihtiyaçları için sokağa çıkanlar ise parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların yaşamı olumsuz etkilediği kentteki hayvanseverler, bazı noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.

Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

250
Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

138
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

76
Mahmut Tanal ezikliği

Mahmut Tanal ezikliği

391
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

130
Kabe İmamı tutuklandı

Kabe İmamı tutuklandı

159
Diego Reyes İstanbul'a indi

Diego Reyes İstanbul'a indi

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM