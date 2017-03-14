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Akdeniz'de yakalanan 200 kiloluk vatozlar ilgi gördü

Akdeniz'de yakalanan 150-200 kilogram ağırlığındaki “denizlerin batman'i” vatozlar İstanbul'da bir balıkçıda sergilenmeye başlandı.

14.03.2017 - 16:04
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Yaklaşık 150-200 kilogram ağırlığındaki 14 vatoz, balıkçılar tarafından güçlükle tekneye çıkarıldı.

Akdeniz'de yakalanan 200 kiloluk vatozlar ilgi gördü

VATOZLAR BALIKÇIDA SERGİLENDİ

Daha sonra Vatozları İstanbul'daki Balıkçı Kenan Beylikdüzü'nde sergilemeye başladı. Denizlerin Batman'i olarak bilinen vatozları vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Akdeniz'de yakalanan 200 kiloluk vatozlar ilgi gördü

"45 SENEDİR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Devasa balıkları vatandaşlara buluşturduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden ve herkesi balıkları görmeye davet eden Balıkçı Kenan Balcı, “Akdeniz’de yakalandı, 14 tanesini Türkiye Deniz canlıları Müzesi’nde ölümsüzleşsin diye müzeye gönderdiler. 45 senedir balıkçıyım böyle bir şey görmedim." şeklinde konuştu.

Akdeniz'de yakalanan 200 kiloluk vatozlar ilgi gördü

Akdeniz'de yakalanan 200 kiloluk vatozlar ilgi gördü

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