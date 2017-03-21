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Akdeniz'den sığınmacı akını rekor seviyelere ulaştı

Libya'dan İtalya'ya sığınmacı geçişlerinde önceki 2 yıla göre artış yaşandığı ve düzensiz göçün "Rekor seviyelere" ulaştığı bildirildi.

21.03.2017 - 17:17
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Akdeniz'den sığınmacı akını rekor seviyelere ulaştı

İtalya İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak-20 Mart tarihlerinde ülkeye ulaşan sığınmacı sayısı 18 bin 232 olarak açıklandı.

Önceki iki yıla göre düzensiz göçün "Rekor seviyelere" ulaştığı belirtilirken, 2016'nın aynı döneminde ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacı sayısının 13 bin 825 olduğu, 2015'in aynı döneminde ise bu sayının 10 bin 75 olarak kaydedildiği ifade edildi.

ARTIŞ ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada 2017 verilerinin, bir önceki yıla göre yüzde 31,88, 2015'e göre ise yüzde 80,96'lık artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İtalyan AGI haber ajansına göre, bugün Akdeniz'den kurtarılan 369 sığınmacı Pozzallo Limanı'na sevk edildi. Dün de Akdeniz'den kurtarılan 947 sığınmacı Katanya'ya gönderilmişti.

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