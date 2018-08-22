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Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma Akhisar'da uyuşturucu tüccarlarına operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

İHA | 22.08.2018 - 00:30..
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Akhisar'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Beyoba Mahallesi'ndeki bir evde yasa dışı kenevir yetiştiren 3 kişiye operasyon düzenledi.

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

75 KÖK ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri 20 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoba Mahallesi'nde ikamet eden C.G., S.E. ve C.M. isimli şahısların evlerinde ve bahçelerinde kenevir ektiklerini tespit etti.

Operasyon sonunda 3 ayrı evde toplam 75 kök kenevir, yaklaşık 615 gram da kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu


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